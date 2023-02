Rund 85 Prozent der Unternehmen stufen eine praxisnahe Ausbildung als wichtig oder sehr wichtig ein – ganz unabhängig vom Themengebiet. Das haben bereits viele Anbieter verinnerlicht. „Ob Green-Tech, Compliance oder IT-Security, im Weiterbildungsbereich zählt die Praxisorientierung und der Austausch im Netzwerk“, weiß Christian Bayer, Geschäftsführer der TÜV Austria Akademie, auch dieses Jahr Sieger in der Kategorie Gesamtanbieter.



QuintLog, diesjähriger Sieger in der Kategorie Logistik, hält seine Ausbildungen in Logistikzentren und in Kooperation mit Partnerunternehmen ab – etwa im Hafen Wien mit DB Schenker als Vermieter. „So ist es möglich, bestimmte Inhalte auch gleich in der Praxis kennenzulernen“, erklärt QuintLog-Geschäftsleiterin Christine Reiterer. Ebenso Berndt Jung, Geschäftsführer der StEP-Up-Akademie, wieder Erster in der Kategorie Produktion und Fertigung, ortet hier einen wesentlichen Erfolgsfaktor des Anbieters: „Unsere Trainer sind zwischen 40 und 60 Prozent ihrer Zeit Consultants und Coaches und verbessern gemeinsam mit unseren Kunden die Leistungsfähigkeit ihrer Prozesse. Das hier gewonnene Know-how fließt konsequent in unsere Trainings und Lehrgänge ein.“



Klar ist: 2023 ist Kompetenz klarer Trumpf, wenn es darum geht, wer die beste Fortbildung bietet. Und diese Kompetenz drückt sich oftmals klar in Praxisnähe aus. Doch auch andere Kriterien spielen bei der Bildungspartner-Wahl eine große – teilweise überraschend große – Rolle. Mehr dazu lesen Sie in der umfassenden Marktanalyse.