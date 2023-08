Wie die Analyse von INDUSTRIEMAGAZIN auch deutlich zeigt, ist die Tatsache, dass jene Gemeinden, die auf Ruhe und Familien setzen, in Relation erfolgreicher sind, als jene Orte, die Adrenalin und Event versprechen. Für Schafflinger liegt der Grund auf der Hand: "Dabei spielt natürlich eine Rolle, dass – durch die großteils enormen Belastungen und die Schnelligkeit in der Berufs- und Arbeitswelt – während der Urlaubszeit Gegensätze und Ausgleich gesucht werden."

Den Trend zu Ruhe und Einfachheit kann auch Johann Huber, Bürgermeister von Ossiach, bestätigen. Die Kärntner Gemeinde am gleichnamigen See zieht vor allem bei Familien und Individualtouristen, aber auch bei jungen Gästen. "Wir hatten in Ossiach nie dieses große Animationsprogramm und trotzdem kommen viele Junge zu uns", erklärt Huber. "Im persönlichen Gespräch erfährt man dann häufig, dass die schon als Kinder in den Ferien am Ossiacher See waren. Der Täter kehrt halt immer wieder an den Tatort zurück", scherzt der Bürgermeister.

Die Trümpfe Ossiachs sind die intakte Umwelt und die Ruhe der Gegend. Sommerfrische am See und Campingurlaub sind dort keine überholten Konzepte der Nachkriegszeit, sondern Erfolgsmodelle. Früher eher einsaisonal unterwegs, zieht Ossiach in den letzten Jahren auch immer mehr Wintersportler an. Und das, obwohl sich zwischen dem Ort und dem kleinen Familienskigebiet Gerlitzen der See erstreckt und die Gäste eine gewisse Anfahrtszeit zu den Liften in Kauf nehmen müssen.

"Es gab vielfach die Ansicht, selbst von Touristikern, dass Ossiach keine Wintergäste ansprechen kann. Wir sind ja zu weit vom Skigebiet entfernt. Aber auch in Tirol kann nicht jeder direkt an der Piste sein Quartier haben", meint der Bürgermeister. Der Anfahrtsweg wird seiner Ansicht nach mehr als aufgewogen durch die Tatsache, dass die Unterkünfte mit steigender Distanz zum Lift günstiger werden. "Und die Kosten für den Gast sind im Winter erheblich höher als im Sommer." Der Preisvorteil gegenüber den klassischen Wintersportorten wird immer mehr zum Verkaufsargument.

Überhaupt stellt Huber ein gestiegenes Kostenbewusstsein der Gäste fest. In der aktuellen schwierigen wirtschaftlichen Situation wird weniger ausgegeben. Ein Trend, den der Bürgermeister schon seit vielen Jahren feststellt und der vor allem auf die Umsätze in der Gastronomie drückt. Auch Schafflinger bestätigt das: "Die Gäste handeln bei Nebenausgaben sehr bewusst und verzichten auch gerne einmal auf die eine oder andere Zusatzkonsumation."