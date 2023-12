"Das zeigt, dass die Insolvenzen in Österreich nicht mehr so kleinteilig sind, sondern schon an Masse auch dazugewinnen", sagte Karl-Heinz Götze, Leiter Insolvenz beim KSV1870, bei der Präsentation der Zahlen in Wien. Auch die Zahl der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sei um 45 Prozent auf 22.500 gestiegen - hier spiele die Kika/Leiner-Pleite eine Rolle, so Götze. Auch die Zahl der Gläubiger sei um 41 Prozent auf rund 45.000 gestiegen.

"Die aktuelle Situation ist, dass wir hohe Insolvenzzahlen haben, aber es ist nicht alarmierend", erklärte Götze weiter. So habe die Insolvenzquote vor zwanzig Jahren bei rund zwei Prozent gelegen, heute liege sie bei 1,2 Prozent, zog er einen Vergleich."Das Negative ist, wir haben noch viel zu viele nicht eröffnete Insolvenzen", zeigte er sich angesichts eines Anstiegs von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf rund 2.000 nicht eröffnete Verfahren beunruhigt. Als "gute Nachricht" wertete Götze dagegen den Anstieg der eröffneten Insolvenzen um 16 Prozent auf 3.378 Verfahren.



Demnach sind der Handel, das Bauwesen sowie das Beherbergungs- und Gaststättenwesen besonders von Insolvenzen betroffen. Der Handel inklusive Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen überschritt mit genau 1.003 Pleiten (plus 17 Prozent) erstmals seit Jahren wieder die 1.000er-Marke, wie der KSV1870 errechnete; besonderes Sorgenkind bleibt der Einzelhandel. Hohe Energiekosten, vielfach ausbleibende Nachholeffekte aus Pandemiezeiten sowie die derzeit sinkende Kaufkraft der Privatpersonen sehen die Kreditschützer als Hauptgründe.

Dass die Insolvenzen im Baugewerbe um 21 Prozent auf 936 zunahmen, sei nicht zuletzt auf die hohen Baukosten und die stark gestiegenen Zinsen zurückzuführen, hieß es. Vor allem akuter Personalmangel und ein verändertes Konsumverhalten seien die Gründe für den Anstieg der Insolvenzen im Bereich Beherbergung und Gastronomie um 19 Prozent auf 709 Fälle.