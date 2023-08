Zum 13. Mal schreiben Fraunhofer Austria und das INDUSTRIEMAGAZIN die renommierte Auszeichnung für Produktionsunternehmen in Österreich aus.



Unter anderem diese sechs Unternehmen - Austrotherm in Purbach, Brau Union Österreich in Schwechat, Dräxlmaier Groupin Braunau am Inn, Egger Group in Unterradlberg, Engel Austria in St. Valentin sowie Koenig & Bauer (AT) in Maria Enzersdorf stellten sich im Sommer der Vor-Ort-Evaluierung durch Experten von Fraunhofer Austria.



Bis Ende Juni bewarben sich Unternehmen durch Einreichung eines schriftlich ausgefüllten Fragebogens für die Wettbewerbsteilnahme. Bis Anfang August laufen auf Basis dieser ersten Vorselektion in den Fabriken der Teilnehmer Vor-Ort-Evaluierungen durch ein Expertenteam von Fraunhofer Austria.



Am 5. Oktober stellen sich die Finalisten der hochkarätig besetzten Hearing-Jury. Dabei werden Gesamtsieger der „Fabrik2023“ sowie die Gewinner der drei Wettbewerbskategorien „Efficient Factory“, „Smart Factory“ und „Green Factory“ prämiert.



Das Finale samt anschließender Siegerkür findet bei Hilti AG Thüringen statt, zuvor wird es eine Werksführung beim Vorjahressieger geben.



Mehr Informationen unter https://fabrikkonferenz.at