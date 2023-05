An die Stelle von Christoph Swarovski im Familienkonzern ist Paul Swarovski in die Beiräte des Kristallbereichs, der Swarovski Optik und auch der Industrietochter Tyrolit eingezogen.



>>> Swarovski: Wielemans soll Marke in Richtung Luxus bringen.



Zuletzt haben die hohen Energiekosten am Standort in Tirol und in Europa dem Unternehmen zugesetzt. Mit dem Bau der größten Solaranlage Tirols will man im Vollbetrieb in Zukunft rund ein Viertel des Eigenstrombedarfs selbst decken.