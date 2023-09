Das Jahr 2022 war für die österreichische Industrie ein absolutes Rekordjahr. Das zeigen die Erhebungen zum Top-250-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN: Der Gesamtumsatz der 250 größten Industrieunternehmen stieg im Jahr 2022 um 30,1 Prozent auf 338,2 Milliarden Euro. Die Schallmauer von einer Milliarde Euro Umsatz wurde dabei von insgesamt 71 österreichischen Industriekonzernen durchbrochen. 13 Unternehmen schafften dies zum ersten Mal. Im Jahr 2021 gab es in Österreich nur 58 Industriekonzerne mit einem Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro.

Dabei ist die Ertragskraft der produzierenden Unternehmen im vergangenen Jahr noch stärker gestiegen als der Umsatz: Im Durchschnitt stieg das EBIT (Earnings before Interest and Taxes) der 250 größten Industriebetriebe im Vorjahr um 69 Prozent. Getragen wurde diese Entwicklung von Energiekonzernen wie OMV (+104 Prozent EBIT), Verbund (+107 Prozent) oder Energie Steiermark (+234 Prozent).

Auch der Anstieg der Zahl der Beschäftigten ist bemerkenswert: Weltweit waren im vergangenen Jahr 910.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 250 größten Industrieunternehmen beschäftigt. Im Vorjahr waren es noch 820.000.

