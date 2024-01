Die gesamte Autoproduktion von MagnaSteyr – derzeit bei etwa 80.000 bis 85.000 Einheiten pro Jahr – könnte dann in Richtung Vollauslastung der eigenen Lackiererei gehen – diese gäbe 150.000 Stück her. Lediglich der Jeep Grand Cherokee läuft – nach jetzigem Stand – 2004 aus. Räder und Wellen. Aber wenn auch das Zusammenbauen ganzer Automobile am spektakulärsten ist, Graz hat immer schon Geld mit spezifischen Komponenten verdient (siehe Kasten „Nur der Name bleibt“). Und Magna hat - selbst seit vielen Jahren im Komponentengeschäft – diese Talente schnell erkannt und gefördert. Unter dem Namen „Powertrain“ – Antriebsstrang – lagerte man die Komponentenfertigung aus. In der Steiermark wurden drei neue Werke auf die grüne Wiese gestellt, jeweils ein weiteres in den USA und in Mexiko – für die dortigen Kunden von Magna.

Nach der Entwicklungsarbeit in Graz baut man hier Allradgetriebe – etwa für Land Rover und Renault Scénic 4x4 oder Ausgleichswellen für die Vierzylindermotoren von BMW, Audi und Opel. Allein 1500 Menschen sind damit beschäftigt, die Auftragsstände gut. Ordnung ins Wirrwarr. Magna wuchs nicht nur in Europa in den letzten Jahren rapide, auch in den USA wucherte der Konzern in alle Richtungen. In den vergangenen Jahren ist daher eine gewisse Systematisierung und Glättung des Portfolios angesagt. Die mehr als 160 – oft relativ kleinen – Produktionsstätten und 33 Entwicklungszentren in 18 Ländern werden nach ihren Produkten und Kunden geordnet. Die Automobilaktivitäten – es gibt auch Branchenfremdes wie Wettfirmen – werden in vier großen Gruppen zusammengefasst – manche von ihnen sind bereits trotz Kapitalmehrheit von Magna auch zusätzlich an Börsen notiert. Decoma befasst sich mit Außenteilen am Auto, also etwa Stoßfängern, Hardtops oder Heckklappen. Es können auch ganze komplexe Module sein, so genannte Front oder Rear Ends. Intier fasst alle Baugruppen im Wageninneren zusammen, vom Armaturenbrett bis zum Türmodul, von Bodenbelägen bis zu Mittelkonsolen.

Tesma erzeugt Motorteile, Tanksysteme und Getriebekomponenten. Eine – noch – etwas unklar definierte vierte Gruppe enthält Spiegelfabrikation (Mirror Systems) sowie Metallpressteile und Hightech-Hydroformteile (Cosma). Diese Neustrukturierung eines riesigen multinationalen Konzerns sieht auf dem Reißbrett leichter aus als in der Wirklichkeit. So wehrt sich etwa ein früherer Topmanager des Stahl verarbeitenden Tochterunternehmens Cosma dagegen, dass man ihm profitable Betriebsteile anderswo angesiedelt hatte.

Er klagt Magna auf 70 Millionen Dollar, der Konzern antwortet mit Gegenklagen, berichtet die kanadische ZeitungGlobe and Mail. Die Position der Österreicher. Steyr-Daimler- Puch ist unter den vielen Magna-Unternehmen eine Besonderheit, nicht nur wegen des hohen Ingenieuranteils. Stronach organisierte seine einzelnen Werke stets klein – auch um die Gewerkschaften draußen zu halten. Steyr ist ein vergleichsweise großer Brocken, und Steyr wurde von der Wiener Börse genommen, um es an interessanteren Kapitalmärkten wieder anzudocken. Das passiert jetzt mit Jahreswechsel 2001/2002. Stronach hat dazu den Weg der Verschmelzung mit einer bereits börseonotierten Gruppe gewählt, der Tesma, die sich – im Zulieferbereich – mit ähnlichen Technologien befasst wie Steyr. Tesma notiert in Toronto und an der amerikanischen NASDAQ. Mit 4500 Mitarbeitern und Umsätzen von 11,66 Milliarden Schilling (847 Millionen Euro) ist sie weniger als halb so groß wie Magna Steyr mit knapp 10.000 Mitarbeitern und Umsätzen von 33 Milliarden Schilling (2,39 Milliarden Euro). Aber bei den Erträgen liegt die Tesma- Gruppe deutlich voran, so dass für die Verschmelzung eine Bewertung von 47,5 Prozent für Tesma und 52,5 Prozent für Magna Steyr an der künftigen Magna Steyr Inc. festgelegt wurde. Das hat seine Gründe einerseits im rasanten Um- und Aufbau in Österreich (siehe Wolf-Interview Seite 26). Überdies sind die Gewinnmargen im Auto- Assembling insgesamt niedriger als bei der Komponentenfertigung: Ein sehr großer Anteil an umsatzrelevanten Teilen läuft quasi bloß durch und kann nur – ähnlich wie im Handel – mit kleinen Aufschlägen versehen werden.

Dennoch gibt Siegfried Wolf, der künftige Chief Executive Officer, der neuen Gruppe große Chancen, an den Entwicklungen des Automobil-Zuliefermarktes weltweit mitpartizipieren zu können. Es gehe vor allem darum, bei der gerade stattfindenden Auslagerung des gesamten Antriebsstranges dabei zu sein – einem Volumen von 185 Milliarden US-Dollar, von dem Magna Steyr Inc. fünf bis zehn Milliarden für sich belegen könnte. Diese Zukunftsaussichten wurden in den letzten Monaten – trotz bereits schwieriger Automobilkonjunktur – in Roadshows den US-Investoren schmackhaft gemacht. Frank Stronach selbst, dessen Tochter Belinda bereits die Chefposition bei Magna International hält, wird neben dem Aufsichtsratsvorsitz bei Magna auch jenen von Magna Steyr Inc. übernehmen. Fred Gingl, ein weiterer Auslandsösterreicher, der bis jetzt Tesma führte, wird sein Stellvertreter. Den Grazern dürfte diese Verschmelzung wohl kaum interessante neue Kennzeichen auf ihren Firmenparkplatz bringen – aus den USA fliegt man an und nimmt dann das Taxi oder den Mietwagen. Aber Manager und Ingenieure aus der Steiermark werden bald zahlreiche company parking lots in anderen Teilen der Welt kennen lernen – in den USA, Kanada, in weiteren europäischen Ländern und vielleicht bald auch in Asien. Eben Graz, ganz global. (Reinhard Engel)

