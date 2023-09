Vor genau zwei Jahren kündigte Frank Stronach an, im oststeirischen Gleisdorf (Bezirk Weiz) eine Elektroautofabrik für Kleinfahrzeuge zu errichten. Heuer hat er, wie der ORF Steiermark am Dienstag online berichtete, das Grundstück an einen Immobilienentwickler verkauft. Mit einer Investition von 30 bis 40 Millionen Euro und mehreren hundert Beschäftigten sollte es die Europazentrale von Stronach International werden, hatte er noch im September 2021 angekündigt. Mit dem Verkauf des Grundstücks scheinen die Pläne nun vom Tisch zu sein.

