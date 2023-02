Im Segment "Complete Vehicles" von Magna Steyr in Graz (Steiermark) erzielte das Unternehmen 2022 rund 5,2 Mrd. Dollar Umsatz, nach 6,1 Mrd. Dollar im Jahr davor. Der Standort Graz ist der größte Standort des Unternehmens und der einzige, an dem Fahrzeuge produziert werden. Das bereinigte EBIT lag im Bereich der Assemblierung ganzer Fahrzeuge bei 235 Mio. Dollar, nach 287 Mio. Dollar 2021. Im vierten Quartal wurden in dem Segment 1,3 Mrd. umgesetzt, das EBIT betrug 57 Mio. Dollar. 2023 soll der Bereich Komplettfahrzeuge 4,9 bis 5,2 Mrd. Dollar Umsatz erwirtschaften, für 2025 fällt der Ausblick mit einer Spanne von 4,0 bis 4,5 Mrd. Dollar geringer aus.

>>> Magna Steyr und Fisker: "Eine große Wette".

Der Automobil-Auftragsfertiger Magna Steyr will ein Produktionswerk in den USA hochziehen. "Wir wollen auf den US-Markt. Wir beschäftigen uns gerade intensiv mit der Standortsuche", sagte Magna-Steyr-Manager Kurt Bachmaier der "Automobilwoche". Es gebe einige Möglichkeiten, "die uns optimistisch stimmen, sowohl für neue Hersteller als auch mit traditionellen Fahrzeugbauern". Die Region ließ Bachmaier der Zeitung zufolge offen. "Wir suchen da, wo wir Mitarbeiter mit ausreichender Qualifikation haben, wo Zulieferer angesiedelt sind, wo wir die Größe und Flexibilität haben, die wir brauchen."

>>> Die Top-Manager der Steiermark.

Das slowenische Magna-Werk hat im letzten Jahr mehrer Wochen still gestanden: Nach der zweijährigen coronabedingten Pause wurde im März 2022 der Betrieb zwar wieder aufgenommen - aber nur vorübergehend: Die Produktion in der Lackieranlage in Hoče bei Maribor wurde im September erneut ausgesetzt. Nur wenige der 160 Mitarbeiter haben sich laut der Tageszeitung "Dnevnik" entschieden, nach Graz in das dortige Magna-Steyr-Werk zu pendeln. Ende November wurde der Betrieb früher als ursprünglich geplant wieder aufgenommen. Ursprünglich hatte Magna angekündigt, dass das slowenische Werk bis Jahresende geschlossen bleibe. Als Grund dafür wurde das Mangel an Aufträgen und Halbleitern angegeben.

>>> Stefan Pierer: "Ein einzelner Chiphersteller hat die ganze Industrie in Mitleidenschaft gezogen".

Das Werk in der Nähe von Maribor hat den Betrieb erstmals zu Beginn der Coronapandemie im März 2020 eingestellt. Der Großteil der Mitarbeiter, die zunächst einige Monate zu Hause blieben, pendelte später nach Graz. Anfang dieses Jahres wurde die Produktion in Slowenien allmählich hochgefahren, bis sie im März wieder vollständig aufgenommen wurde. Die Lackiererei in Slowenien ergänzt das 75 Kilometer weiter nördlich gelegene Werk in der steirischen Landeshauptstadt Graz. Im slowenischen Werk, das seit 2019 in Betrieb ist, werden die Karosserien für den Jaguar E-Pace lackiert, der in Graz gebaut wird.

>>> Magna-Chef Apfalter: "Hunderttausende Autos können derzeit nicht gebaut werden".