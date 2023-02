Siegfried Wolf ist neuer Aufsichtsrats-Chef der mehrheitlich dem Automobilzuliefer Schaeffler gehörenden Vitesco AG. Das ist das sichtbarste Zeichen für die Zukäufe, die der Unternehmer Wolf, der 2021 das LKW-Werk von MAN in Steyr übernommen hat, zuletzt getätigt hat.

Der ehemalige Magna-Chef hat im Sommer 2021 das MAN Werk in Steyr Steyr Automotive übernommen und Siegfried Wolf scheint entlang der Wertschöpftungskette im Automobilbereich weiter zu investieren. Die Beteilitung an Vitesco mit Hauptsitz in Regensburg (und die Position als Aufsichstratschef) kann da nur hilfreich sein: Das Unternehmen produziert Bauteile für Antriebsstränge, hauptsächlich für elektrische und erzielt mit 37.000 Mitarbeitern 9 Mrd. Euro Umsatz. Ein enormer Asset für Steyr Automotive in der weiteren Entwicklung der eigenen Elektro-Nutzfahrzeuge. Denn nur noch bis Mitte 2023 sollten am Standort noch Lkw und Komponenten für MAN gefertigt werden, danach, so der Plan, vor allem Kleintransporter auf Basis von Modellen des russischen Automobilkonzern GAZ. Doch bei dieser Kooperation musste Wolf wegen des Ukraine-Krieges die Reissleine ziehen.

>>> Steyr Automotive: Siegfried Wolf setzt Kooperation mit russischer GAZ aus.

Um die Auslastung sicherzustellen wurde der Vertrag mit MAN jetzt nochmals bis in den September verlängert. Ausserdem arbeitet man an der Serienfertigung für den vollelektrischen E-Truck des schwedischen Start-ups Volta.Geplant sind 27.000 Elektro-Lkw bis 2025 – neben den eigenen elektrischen LKWs die Wolf vorantreibt.

>>> Steyr Automotive liefert länger für MAN.



Eine weitere neue Beteiliigung könnte am anderen Ende der Wertschöpfungskette für stabilisierung sorgen: Ende 2022 hat Wolf über die ASW Beteiligungs GmbH, die auch Steyr Automotive hält, 74,9 Prozent am deutschen Sonderfahrzeughersteller Binz erworben. Binz produziert Rettungswagen, Feuerwehrautos und Polizeifahrzeuge. Im Vorjahr wurden rund 100 Millionen Euro umgesetzt.

Der Unternehmer Wolf hat eine steile Karriere in Österreichs Industrie hinter sich. Der gebürtige Oststeirer absolvierte eine Ausbildung zum Werkzeugmachermeister bei Philips und wuchs über Tätigkeiten bei der AMAG, bei Hirtenberger, wo er sich zum Werksdirektor hocharbeitete. 1995 wechselte er ins Unternehmen von Frank Stronach zu Magna. Ab 2001 stieg Wolf zum Präsidenten und Vorsitzenden der Magna Steyr auf. Im September 2010 gab er sein Ausscheiden bei Magna per 15. November 2010 bekannt, um als Aufsichtsratsvorsitzender von „Russian Machines“ des russiscchen Oligarchen Oleg Deripaska tätig zu werden. Im Sommer 2021 hat er das ehemalige MAN Werk in Steyr - das vor der Schliessung stand - übernommen. Bis September 2023 werden am Standort noch Lkw und Komponenten für MAN gefertigt. Ab dann zieht MAN die Produktion ab und verlagert sie in ein Werk in Krakau in Polen.