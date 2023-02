Wie steht Österreich im Vergleich zu anderen EU-Ländern aktuell da?



Staberhofer: Es ist eine Tatsache, dass sich die Produktivität Österreichs gegenüber Deutschland in den letzten drei Jahren deutlich verbessert hat. In dieser Zeit war der Basiswert Deutschlands auf der Ebene 100, oder ist sogar leicht gesunken, Österreich ist auf fast 130 gestiegen. Hier scheint in Summe etwas besser gemacht worden zu sein. Wenn man diese veränderlichen Randbedingungen als Chance sieht, kann man das weiter stärken.



Kürzlich wurden die Studiengänge Internationales Logistik Management (ILM) und der Masterstudiengang Supply Chain Management (SCM) am Logistikum aktualisiert. Was hat sich konkret verändert?



Staberhofer: Im Studiengang ILM im Lehrgang steht das „I“ unverändert für International. Teil ist unverändert das obligatorische Auslandssemester, und haben es um das Thema Informatik ergänzt. Damit erhalten die Studierenden die Werkzeuge, um Technologien auch wirklich nutzen zu können. Das zweite Thema ist, Nachhaltigkeit mehr in den Fokus zu rücken. Nachhaltigkeit ist mittlerweile auf das Wort CO2-Reduktion degeneriert worden. Wir wollen aber die drei Kategorien Mensch, Wirtschaft und Umwelt zusammen denken und mit Projekten – egal ob etwa in Unternehmensprojekten oder Bachelorarbeiten – ins Wirken bringen. Also keine Aktualisierung für den Mainstream, sondern für den Nutzen.



Im Master bleibt die geschützte Managementmethode KEU – Kreativität, Entscheidung und Umsetzung -, das Rückgrat für die Vermittlung der Inhalte. Wir vermitteln die Themen Nachhaltigkeit, Technologie, Digitalisierung und Mensch in der neuen Prägung, nicht mit Vorlesungen. Wir wollen vielmehr auf der Erkenntnisebene vom Kennen mit einem mehrdimensionalen Konzept auf die Ebene Können kommen. Wir haben auch schon vor drei Jahren – also vor dem Virus – eine hybride Lösung der Lehre angeboten. Diese haben wir noch ein weiter entwickelt und den online Anteil des Studiums weiter fokussiert. Im Bachelor lehren wir aus Überzeugung nur in Steyr, weil gerade am Beginn des Studierens studieren gemeinsam gelebt und erlebt werden muss.