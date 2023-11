Die Automobilbranche hat derzeit mit einem Preisverfall bei Elektroautos zu kämpfen und in jüngster Zeit mit dem Ausscheiden mehrerer Start-ups aus dem Markt. Eine Konsolidierung wird vor allem in China erwartet. Fisker zeigte sich für sein Unternehmen zuversichtlich. "Wir haben uns vom ersten Tag an dafür entschieden, Geld verdienen zu wollen, und kommen auf eine potenzielle zweistellige Gewinnmarge", betonte er.

Die Zahlen für das abgelaufene Quartal will das US-Unternehmen am Montag vorlegen. Im August hatte Fisker für das Gesamtjahr acht bis zwölf Prozent Bruttomarge angepeilt. Unter dem Strich stand im zweiten Quartal jedoch ein Verlust von 85,5 Millionen Dollar.

Ende vergangenen Jahres wurde in Graz ein Leuchtturmprojekt für Magna gestartet: Im November startete die Serienproduktion des amerikanischen Elektro-SUV-Start-ups Fisker - bis Ende 2023 sollen in Graz 42.400 Fahrzeuge gebaut werden.

Besonderheit der Kooperation: Erstmals ist kein großer Markenhersteller Auftraggeber. Mit der Fisker-Fertigung will Magna in ein Geschäftsmodell einsteigen, in das zunehmend auch IT-Auftragsfertiger wie Foxconn drängen: Die gemeinsame Produkt- und Fertigungsentwicklung für die Entwickler von Elektroautos, die es nicht schaffen, das Know-how für die Produktion aufzubauen. Magna ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen: Der österreichisch-kanadische Konzern hat sich mit 6 Prozent an dem jungen Unternehmen beteiligt - mit dem strategischen Ziel, im Zuge der zunehmenden Umstellung auf Elektroantriebe den Durchbruch in die erste Liga des Automobilbaus zu schaffen.