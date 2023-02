Am 17. November ist die Produktion des Elektro-SUV Fisker Ocean bei Magna Steyr in Graz angelaufen. Die Serienproduktion des einst belächelten Elektro-SUV-Projektes, von dem 55 Prototypen bereits im Sommer fertiggestellt und getestet wurden, soll jedoch erst im nächsten Jahr wirklich Fahrt aufnehmen, wie Elektromobilitäts-Innovator Henry Fisker in einem Interview mit dem deutschen Handelsblatt verriet. Bis Jahresende kann Fisker offenbar lediglich 15 Fahrzeuge aus der Grazer Produktion ausliefern. Bislang war man von einer Produktionsmenge von mehreren hundert Stück noch im Dezember ausgegangen. Die prognostizierte Auslieferungsmenge bis Ende des kommenden Jahres 2023 sollt mit rund 42.000 Fahrzeuge unverändert bleiben.

Teile der Produktionstechnik, die bei Magna in Graz eingesetzt werden, wie etwa die zur Produktion benötigten Roboter sowie Materialen kaufe Fisker übrigens offenbar auf eigene Rechnung. „Wir haben etwa 100 Millionen Dollar in unsere Produktion investiert“, sagt Fisker dem Handelsblatt.

Die Kooperation von Magna in Graz und Fisker ist eine sehr Spezielle: Das Elektro-Startup versucht über der Auftragsfertigung jene Probleme umgehen, die andere Automotive-Startups wie Lucid, Rivian oder auch Tesla beim Aufbau von Produktions-Knowhow in Fabriken hatten. Zugleich hält der austro-kanadischen Magna-Konzern einen Anteil von 6 Prozent an der jungen Firma – mit dem strategischen Ziel im Zuge der zunehmenden Umstellung auf E-Antriebe den Durchbruch in die erste Liga des Autobaus zu schaffen. Die Vereinbarung zwischen der kalifornischen Firma Fisker und der austro-kanadischen Magna war 2020 unterzeichnet worden. Das besondere an der Vereinbarung: Magna wird, so Fisker, an jedem verkauften Ocean mit einem einstelligen Prozentbetrag vom Verkaufspreis beteiligt.



Die Zusammenarbeit mit Magna Steyr als Auftragsfertiger beschreibt Fisker als Kombination aus der eigenen Start-up-Denke und dem „organisierten, prozessorientierten“ Zugang der Ingenieure in Graz. Aber auch als „große Wette“: „Es gibt viele skeptische Analysten und Investoren“, so Fisker. In der Autobranche sei das Modell der Auftragsfertigung – wie es in der Hightechbranche, Stichwort Apple und Foxconn üblich ist - schwer zu vermitteln gewesen.

Nie mehr eine wichtige News aus der Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung



Mittelfristig will der 58-jährige Däne, der eins Designer für BMW und Aston Martin war und bereits Anfang der 2010er Jahre einen ersten Konkurrenten für Tesla gebaut und mit dem Fisker Karma pleite gegangen ist, eigene Produktionskapazitäten, vor allem am europäischen Markt aufbauen. In den USA soll bis 2024 vom taiwanesischen Auftragshersteller Foxconn für eine Billigvariante des Fisker Ocean ein Werk in Ohio gebaut werden. Ein Werk für den Fisker Ocean könnte hinzukommen. Gerüchte, wonach dahinter die Pläne von Magna Steyr stecken, erstmals mit einem Produktionswerk in die USA zu gehen, kommentiert er nicht.



Lesen sie hier: Das sind Österreichs größte Automobilzulieferer. Welche Automobilzulieferer legen das stärkste Umsatzwachstum hin? Wer sind die Top-Arbeitgeber? Und wem gehören die erfolgreichsten Automotive-Unternehmen?