Valdis Dombrovskis, der EU-Handelskommissar, sieht darin ebenso ein Problem wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und auch Österreichs Wirtschaftsminister Martin Kocher. „Es gibt die realistische Befürchtung, dass dadurch Unternehmen Produktion aus Europa nach Übersee verlagern", so Kocher. "Tatsache ist, dass die USA, was Investitionen in Elektromobilität betrifft, bereits zu Europa und China aufschließen. Laut dem Informationsdienstleister Atlas EV Hub belief sich der Bestand an Investitionen in den Bau von Elektrofahrzeugen und Batterien bis Ende 2020 in den USA gerade einmal auf 50 Milliarden Dollar. Diese Summe hat sich seither vervierfacht. Bis Ende 2030 soll ein Viertel der weltweiten Investitionen in diese grüne Technologie in den USA stattfinden“, äußerte sich Kocher Ende Jänner gegenüber der Tageszeitung Standard.

Anfang Februar präsentierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen daher Europas Antwort auf das US-Subventionsprogramm, den „Green Deal Industrial Plan“. „Europa ist fest entschlossen, die globale Führung in der Clean Tech Revolution einzunehmen“, erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dazu. Der Plan sieht vor, die Wettbewerbsfähigkeit von Europas „Nullverschmutzungsindustrie“ (was auch immer das sein soll) und die Transformation in die Klimaneutralität zu erreichen. Zu diesem Zweck soll ein industriefreundlicher Regulationsrahmen, der „Net-Zero Industry Act“ noch bis zum Frühjahr vorgelegt werden. Weiters soll noch im März ein weiterer „Critical Raw Materials Act“ die Beschaffung von strategisch wichtigen Rohstoffen für die Halbleiterindustrie verbessern.

Was genau man von seiten der EU-Kommission allerdings erreichen will, bleibt vage. Einfachere Genehmigungsverfahren, schnellere Zugang zu Finanzierung, offener Handel und resiliente Lieferketten sowie eine Qualifikationsoffensive für grüne Industriezweige sind nur einige der Schlagworte, mit denen die EU den USA kontern will. Die Subventionspolitik von Washington hat Brüssel so dermaßen am falschen Fuß erwischt, dass EU-Kommissionspräsidentin sich Mitte März mit Präsident Biden traf, um die die negativen Auswirkungen auf Europa zu besprechen. Ob es zu einer „Entspannung“ kommt ist fraglich, denn die USA fordern von Europa ein Abrücken von China, was vor allem die Deutschen schwerlich akzeptieren können.