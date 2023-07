"Die Chipindustrie ist ein wichtiger Motor in der Wirtschaft und schafft Beschäftigung", hielt auch Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) fest. "Wir sind ein führender Standort in der Welt, was die Produktion von Halbleitern und Mikrochips betrifft." Der heutige Gipfel sei der "Startschuss für die Umsetzung des European Chip Act. "Die Bundesregierung gibt ein klares Bekenntnis ab, die Branche zu stärken", so der Minister. Im Zuge des Treffens wurden die Potenziale Österreichs ausgelotet.

Die Zeit dafür ist knapp. Denn im weltweiten Vergleich liegt Europa weit hinter anderen Weltregionen wie Asien zurück. Ziel der Europäischen Kommission ist mit dem European Chips Act die Steigerung des Anteils Europas am internationalen Halbleitermarkt von 10 auf 20 Prozent bis zum Jahr 2030. Für den Ausbau der Halbleiterindustrie sind europaweit insgesamt 43 Milliarden Euro vorgesehen. Der Großteil muss national, also in den einzelnen Mitgliedsstaaten, finanziert werden. "Deshalb ist es auch so wichtig, dass Österreich hier auch in die Gänge kommt", so Herlitschka.

Mit einem Interessenbekundungsverfahren startet das heimische Wirtschaftsministerium den nationalen Förderprozess, der die Investitionen der Industrie begleitet. Unternehmen sind aufgerufen, ihr Interesse an einer Förderung ihrer Investition in Österreich online bekannt zu geben. "Das aws hat heute eine Website freigeschaltet", gab Kocher bekannt. "Danach beginnt der Prozess der Budgeterstellung." Parallel dazu wird eine Expertengruppe mit Vertretern aus Wirtschafts- und Umweltministerium, den Förderagenturen FFG und aws sowie dem Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie als beratendes Gremium eingerichtet, um die Expertise der Branche strukturell in den Prozess einzubinden. "Wir werden intensiv mit der Branche in Kontakt bleiben und uns auf Spitzenebene weiter austauschen", so der Wirtschaftsminister.