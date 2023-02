Der markanteste Unterschied beim Leasen oder Mieten von E-Fahrzeugen im Vergleich zu Autos mit Verbrennungsmotoren ist die Existenz digitaler Konkurrenten. Obwohl das Geschäft bei Instadrive oder Vibe in Minuten abgewickelt sein kann, konnten wir uns nicht über zu wenig Betreuung beklagen. Fragen oder Probleme wurden telefonisch geklärt. Das war bei den anderen Anbietern eher die Ausnahme.



Abstriche muss man bei den neuen Playern allerdings bei der Auswahl- und Gestaltungsmöglichkeit in Kauf nehmen. Die Modelle sind bereits vorkonfiguriert, sodass Sonderwünsche kaum berücksichtigt werden können. Bei Vibe gibt es die Möglichkeit, zwischen vorgegebenen Farben zu selektieren, wohingegen bei Instadrive auch einzelne Optionen in der Ausstattung wählbar sind.



Die Antworten auf unsere Anfrage, ob nicht gleich auch Ladeinfrastruktur mitgeleast werden könne, haben uns enttäuscht. Nur vier der angefragten Anbieter haben diese (naheliegende) Kombination im Portfolio: Uniqa, Raiffeisen, NV und Interleasing.



Das vielleicht gewichtigste Argument für das Leasen von E-Autos ist die günstige steuerliche Behandlung, erklärt Markus Untertrifaller. „Trotz höherer Kaufpreise sind die E-Autos da momentan absolut im Vorteil.“ Die NoVA entfällt und bis zu 40.000 Euro sind sie voll vorsteuerabzugsfähig; zwischen 40.000 und 80.000 Euro ist der Vorsteuerabzug mit 6.667,67 Euro gedeckelt, darüber entfällt er. Zusätzlich gibt es keinen Sachbezug für die private Nutzung von Dienstfahrzeugen. Die motorbezogene Versicherungssteuer ist für E-Autos ebenso kein Thema.



Unsicherheiten bestehen bei E-Autos im Hinblick auf die Einschätzung des Restwerts. Dieser angenommene Marktwert des Leasingobjekts nach Ende der Laufzeit wird beim Operating Leasing nicht angegeben, im Hintergrund für die Berechnung der monatlichen Rate aber schon verwendet. „Bei der Restwertgestaltung dieser Autos muss man schon überlegen“, meint auch Markus Untertrifaller. „Die Technologie ist noch nicht so ausgereift, dass man sagen kann, wie ist das in drei oder vier Jahren. Das betrifft speziell die Batterieleistung, die Ladekapazitäten.“ Die Frage, zu welchem Preis man das Auto nach Laufzeitende verwerten kann, wird von den Anbietern sehr unterschiedlich beantwortet. Auch daher rühren die sehr breit gestreuten monatlichen Kosten der einzelnen Angebote (siehe Kasten).