Der Chemiekonzern BASF will weltweit 2.600 Stellen streichen. Rund zwei Drittel davon entfallen auf Deutschland, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Die BASF hatte 2022 ein Sparprogramm angekündigt, mit dem sie auf die explodierenden Energiekosten in Europa und die schwächelnde Konjunktur reagieren will. Damit will das Unternehmen ab 2024 jährlich 500 Millionen Euro außerhalb der Produktion einsparen, die Hälfte davon am Stammsitz in Ludwigshafen.

Service-, Konzern- und Forschungsbereiche sowie die Konzernzentrale stehen im Fokus der Einsparungen. "Die Wettbewerbsfähigkeit der Region Europa leidet zunehmend unter Überregulierung", sagte Konzernchef Martin Brudermüller laut Mitteilung. Langwierige und bürokratische Genehmigungsverfahren und vor allem hohe Kosten für die meisten Produktionsfaktoren belasteten sie zunehmend. All dies habe das Marktwachstum in Europa im Vergleich zu anderen Regionen bereits seit vielen Jahren gebremst. Zusätzlich belasteten nun die hohen Energiepreise die Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit in Europa.



Die Anpassungen in Ludwigshafen sollen ab Ende 2026 zu einer jährlichen Fixkostenentlastung von mehr als 200 Millionen Euro führen, teilte die BASF weiter mit. Neben dem Kostensenkungsprogramm ergreift BASF auch strukturelle Maßnahmen. Damit soll das Stammwerk Ludwigshafen langfristig besser für den sich verschärfenden Wettbewerb gerüstet werden. Unter anderem sollen dort eine der beiden Ammoniak-Anlagen, eine TDI-Anlage sowie Anlagen für bestimmte Vorprodukte geschlossen werden.