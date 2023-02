UL Solutions, ein Anbieter von angewandter Sicherheitswissenschaft, hat eine neue Bewertungsmethode vorgestellt. Bei „Battery Enclosure Thermal Runaway“ (BETR), handelt es sich um eine Materialprüfmethode von Gehäusematerialien bei Elektroauto-Batterien.



Ziel ist es, dass Autohersteller und ihre Zulieferer die Leistung verschiedener Materialien sicher vergleichen können. So soll die Sicherheit von Elektrofahrzeug-Batterien verbessert werden.

Die Batterieleistung war schon immer eine Herausforderung für die Leistung von Elektrofahrzeugen. E-Autos haben aufgrund des schweren Batteriesystems ein höheres Gewicht – das ergibt häufigeres Aufladen und kürzere Fahrzeiten. Das Batteriegehäuse ist jedoch unerlässlich, um die Auswirkungen des thermischen Durchgehens zu begrenzen, ein Risiko, das mit Lithium-Ionen-Batterien einhergeht.

Thermisches Durchgehen tritt auf, wenn die Lithium-Ionen-Zelle in einen unkontrollierten Selbsterhitzungszustand eintritt. Feuer, Rauch und sehr hohe Temperaturen können so entstehen, sowie schädliche Partikel freigesetzt werden.

„Angesichts der zunehmenden Elektrifizierung der Mobilität ist das thermische Durchgehen zu einem wichtigen Sicherheitsproblem in der Automobilindustrie geworden, wodurch die Frage nach dem optimalen Gehäusematerial für den Schutz vor thermischem Durchgehen in den Vordergrund gerückt ist“, so Eric Bulington, Director of Product Management in der Gruppe Engineered Materials bei UL Solutions. „Mit diesem Angebot helfen wir den Herstellern, eine der komplexesten Anforderungen der E-Mobilitätsbranche zu erfüllen und gleichzeitig der Marktnachfrage nach innovativen und verlässlichen Automobilprodukten nachzukommen."