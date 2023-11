Die Sache ist schwierig. Wer sich einen Überblick über den CO2-Fußabdruck der Müllverbrennung verschaffen will, landet unweigerlich in einem Dickicht aus Zahlen, Statistiken, Graphen und Vergleichen, aus denen ein einheitliches Bild nur mit Mühe zu destillieren ist.



In Norwegen zum Beispiel werden rund fünf Prozent des Energiebedarfs mit Wärme aus der Müllverbrennung gedeckt. Zugleich beträgt der Anteil der Müllverbrennung an den CO2-Emissionen des Energiesektors rund dreißig Prozent. Das liegt aber nicht daran, dass die in Norwegen genutzten Müllverbrennungsanlagen so schlecht wären, sondern daran, dass Norwegen bei der Dekarbonisierung seiner Energiewirtschaft bereits sehr weit fortgeschritten ist. Da fallen die in absoluten Zahlen geringen CO2-Einträge der thermischen Verwertung prozentuell dennoch sehr stark ins Gewicht.

