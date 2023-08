GAW („Great Applications Worldwide“) steht seit über 70 Jahren weltweit als Garant für Technologiekompetenz in der internationalen Papier- und Kartonindustrie sowie in anderen Industriesegmenten. Nachhaltigkeit und die Einsparung von wertvollen Rohstoffen, Wasser und Energie stehen dabei im Fokus. Konkret geht es um die Herstellung von Pigment, die Aufbereitung von Streichfarbe/Beschichtungsmassen, Stärke und Chemikalien oder um die Reinigung und das Recycling von Prozessabwässern.

Das Portfolio der GAW technologies umfasst Anlagen, Produkte, Serviceleistungen und digitale Anwendungen und bedient fünf essenzielle Märkte in beinahe allen Regionen der Welt: Papier, Chemie, Automation, Faser-Verbundwerkstoffe sowie Wasser- und Abwasserbehandlung. Über 150 Mitarbeiter erwirtschaften am Hauptsitz in Graz sowie in weltweiten Niederlassungen einen Jahresumsatz von rund 35 Millionen Euro.GAW technologies ist Teil der im Eigentum der Grazer Familie Pildner-Steinburg stehenden GAW Group Pildner-Steinburg Holding.