Der neue Chef des deutschen Lkw- und Zugbremsen-Herstellers Knorr-Bremse, Marc Llistosella, der seit Anfang des Jahres im Amt ist, will die Weichen für die Zukunft des Unternehmens stellen. Wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte, sollen Wachstum und Profitabilität in den kommenden Jahren deutlich gesteigert werden.

>>> Knorr-Bremse: China belastet den Lkw- und Zugbremsenhersteller

Bis 2026 soll der Umsatz auf 8 bis 9 Milliarden Euro klettern und davon mehr als 14 Prozent als Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) übrig bleiben. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr erzielte der Konzern bei einem Umsatz von 7,15 Milliarden Euro eine Marge von 11,1 Prozent.