Der deutsche Automobilzulieferer Mahle ist im vergangenen Jahr erneut in die Verlustzone gerutscht. Obwohl der Umsatz stieg, fiel der Verlust deutlich höher aus als im Jahr zuvor. Nach Angaben des Unternehmens vom Dienstag in Stuttgart betrug der Jahresfehlbetrag 332 Millionen Euro. Im Jahr 2021 hatte das Minus bei 108 Millionen Euro gelegen. Der Umsatz von Mahle stieg der Mitteilung zufolge um 14 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro.

Nach Angaben des Unternehmens will Mahle im laufenden Geschäftsjahr wieder schwarze Zahlen schreiben. "Wir wollen bis 2025 wieder da sein, wo Mahle hingehört, auf einem gesunden EBIT-Niveau", sagte Unternehmenschef Arnd Franz der Deutschen Presse-Agentur, ohne ein konkretes Ziel für 2025 zu nennen. Langfristig werde eine EBIT-Marge von rund sieben Prozent angestrebt, so Franz.

Mahle ist in Österreich an drei Standorten vertreten: In Mattighofen, St. Michael ob Bleiburg und Vöcklabruck beschäftigt Mahle rund 2.250 Mitarbeiter. Weltweit arbeiten rund 72.000 Menschen für Mahle.