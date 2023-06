Was ist schon erreicht worden?



Schuntermann: Durch die bisherige Einführung von DevOps haben wir bereits einen kulturellen Wandel erfahren. Wir haben gelernt, im Sinn einer effektiven Zusammenarbeit bereits am Anfang von Entwicklungszyklen existierende Silos aufzubrechen: Entwicklungs- und Produktion-Teams arbeiten über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg gemeinschaftlich und mit demselben Ziel. Operative Aspekte werden bereits bei den Anforderungen berücksichtigt, Lösungen werden damit stabiler und skalierbarer. Entwicklungszyklen können verkürzt, und Ressourcen effektiver genutzt werden.



Welche sind die größten Herausforderungen, die Prinzipien der schlanken Fertigung in die Welt der IT zu übertragen?



Schuntermann: Lean Production ist eine bewährte Methode, um Verschwendung („Waste“) in der Produktion zu minimieren und Effizienz zu maximieren. Die Übertragung dieser Prinzipien in die IT- Welt birgt Herausforderungen – in unserem Fall insbesondere die Vielfalt der Anforderungen, die Diversität der Produktionsstandorte sowie die Komplexität unserer Lösungslandschaft.



Weiterhin lassen sich in der IT-Welt – im Gegensatz zur Produktion – Prozesse nicht direkt und „hautnah“ beobachten, was häufig unser eigenes Verständnis diesbezüglich limitiert. Mit der Etablierung von VSM Workshops versuchen wir daher, Abläufe in unseren Teams sowie unseren IT-Systemen und übergreifenden Prozessen transparent zu gestalten und laufend zu optimierten. Dafür visualisieren wir Wertströme, analysieren existierende Probleme in den einzelnen Schritten und erarbeiten gemeinsam Lösungen zur Optimierung der Abläufe.



Welche Unternehmenskultur braucht es - und welche Praktiken und Werkzeuge kombinieren Sie?



Schuntermann: Für DevOps wird eine Unternehmenskultur benötigt, die insbesondere auf Zusammenarbeit und kontinuierlicher Verbesserung ausgerichtet ist. Die Bereitschaft der Mitarbeiter*innen über Abteilungsgrenzen hinweg zusammen-zuarbeiten ist wesentlich, das Teilen von Wissen, aber auch das Lernen aus Best Practice-Beispiel ist notwendig.

Wir kombinieren unter anderem DevOps mit weiteren agilen Methoden wie SCRUM oder KANBAN, Build- und Deployment-Vorgänge mit der Automatisierung von Tests, wie auch CI/CD-Praktiken mit einer serviceorientierten Architektur. Wir verwenden spezialisierte Tools für Entwicklung, Test, Deployment, Architektur- und Lifecycle Management, sowie Virtualisierung wie Containerization für den Betrieb.