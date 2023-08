E-Mobilität in Österreich : E-Autos in Österreich: Schwelle zum Massenmarkt durchbrochen

E-Autos haben in Österreich die Schwelle zum Massenmarkt durchbrochen: Nach den den Early-Adoptern und Überzeugungskäufern kommen nun die Mainstreamkäufer. Was bedeutet das für den E-Auto-Markt in Europa?