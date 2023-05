Weitere 15 Millionen Euro wurden 2022 in andere Projekte investiert, um zum Beispiel die Fertigungsinfrastruktur im Werk Hallein zu modernisieren oder in die Labor- und Prüftechnik am Standort Wien zu investieren. 2023 soll das Wachstum weitergehen: "Ins Jahr 2023 sind wir in allen Unternehmensbereichen erfreulich gut gestartet", schreibt Helmut Weinwurm, Vorstandsvorsitzender der Robert Bosch AG und Repräsentant der Bosch-Gruppe in Österreich, in der Aussendung.

Obwohl die österreichische Wirtschaft kaum wachsen dürfte und Energiepreise sowie die allgemeine Inflation für Unsicherheit sorgen, strebt Bosch in Österreich 2023 "ein Umsatzwachstum im unteren zweistelligen Bereich" an. Das Wachstum soll dabei sowohl aus dem Kerngeschäft in den angestammten Märkten als auch aus der Erschließung neuer Märkte und vor allem aus modernsten Wasserstofflösungen" kommen.