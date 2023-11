Industriemagazin (IM): Herr Kolb, Sie haben Anfang November die Insolvenzprognose 2024 veröffentlicht. Die gibt ein scheinbar uneinheitliches Bild, aber in den Haupt-Export- und Importländern der Industrie verschärft sich die Situation. Kommt jetzt so etwas wie eine Insolvenzwelle auf uns zu?



Michael Kolb (MK): Die Unternehmensinsolvenzen steigen teilweise wirklich sehr stark an, sehr unterschiedlich. Man darf aber nicht außer Acht lassen, dass wir davon ausgehen, dass bis Ende des Jahres drei von fünf Ländern erst auf dem Niveau von 2019 sind. Österreich sieht es ein bisschen anders aus. Wir sind bereits dieses Jahr auf dem Niveau von 2019, weil wir letztes Jahr einen sprunghaften Anstieg hatten. Dafür ist es dieses Jahr so, dass wir uns bei plus 10 Prozent deutlich stabilisiert haben.



IM: Warum ist das so? Warum ist das Bild eigentlich in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich gezeichnet?



MK: Das kommt daher, dass die Corona-Hilfen in den unterschiedlichen Ländern unterschiedlich gestaltet waren. Und das hat natürlich dann zur Auswirkung, dass der Auslaufeffekt auch entsprechend unterschiedlich ist. Wir gehen davon aus, dass sich das in der nächsten Zeit eben wieder einpendeln wird. Manche Länder waren letztes Jahr schon stark, manche Länder sind dieses Jahr stark. Nächstes Jahr werden dann alle wieder auf einem etwa gleichmäßigen Niveau sein.



IM: Wie kann ich die finanzielle Stabilität meiner Kunden und Lieferanten in der derzeitigen Situation eigentlich besser einschätzen?



MK: Naja, viele Unternehmen machen den Fehler, sie gucken auf ihre eigenen Erfahrungen, auf die eigenen Zahlungserfahrungen mit den Kunden aus der Historie. Das mag lange Zeit funktioniert haben, ist aber nur eine relativ begrenzte Sichtweise. Weil: vielleicht wird Ihre Rechnung bezahlt, nicht aber die Rechnung für die Gebäudereinigung. Und das sind dann eben die Auslöser der Daten. Und da kann man sich natürlich ganz einfach helfen mit einem Bonitätscheck.

IM: Wie bereite ich mich als Kunde oder Lieferant auf die jetzt dann doch angespanntere Finanzierungslage vor?



MK: Sie brauchen auf jeden Fall gutes Risikomanagement. Sie müssen die Risiken in Ihrem Unternehmen, egal ob auf Lieferanten-, Abnehmerseite, Finanzierung, im Blick haben. Die schlechteste Option ist, den Kopf in den Sand zu stecken und zu denken, das geht vorbei. Das ist immer schief gegangen und am Ende des Tages freut sich dann die Konkurrenz.



IM: Sie haben es im Vorgespräch angekündigt oder im Vorgespräch erwähnt, Risikoanalyse, das ist auch Ihr Job. Was tun Sie da?



MK: Naja, wir bieten im Wesentlichen Risikoanalyse für unsere Kunden an. Das heißt, wir prüfen deren Abnehmer. Wir haben eine Datenbank mit 83 Millionen Unternehmen weltweit, die wir im regelmäßigen Turnus überprüfen. Eben auch die gesagte Zahlungserfahrung: Werden irgendwelche Rechnungen nicht bezahlt? Das ist unser Frühwarnsystem. Das unterscheidet uns auch von klassischen anderen Methoden. Und wir geben unseren Kunden dann den Hinweis, mit dem kannst du Geschäft machen oder mit dem lässt du es besser sein. Oder du hast einfach andere Zahlungskonditionen. Man kann ja trotzdem mit schwächelnden Unternehmen Geschäfte machen, aber dann eben mit anderen Konditionen. Vorkasse, was es auch sonst so alles gibt. Und das Sahnehäubchen obendrauf. Wenn dann die Rechnung trotzdem nicht bezahlt wird, obwohl wir gesagt haben, dass es in Ordnung ist, mit dem Unternehmen Geschäfte zu machen, dann bezahlen wir die Rechnung anstatt Ihres Kunden.



IM: Das wäre meine nächste Frage gewesen: Eine der Möglichkeiten der Absicherung wäre eine Kreditversicherung. Wie funktioniert das, gilt das für einzelne Projekte, Kundengruppen oder Kunden? Und was kostet das?



MK: Also grundsätzlich geht es für alle Themen, die Sie haben. Sie können also Ihren gesamten Umsatz absichern. Sie können einzelne Projekte absichern oder auch nur Teile. Länder zum Beispiel. Und da das so individuell geschnitten ist, ist ein Pauschalpreis nicht machbar, weil wir uns wirklich am Bedarf des Unternehmens ausrichten. Und eben gucken, dass es zum Unternehmen passt. Das ist ganz wichtig.

IM: Spüren Sie jetzt schon ein größeres Interesse an Ihren Produkten?



MK: Wir spüren ein größeres Interesse, definitiv. Die Nachfrage ist gestiegen. Im Augenblick haben aber die Unternehmer teilweise wirklich andere Sorgen, die schlagend sind, die schon auf dem Tisch liegen. Höhere Energiepreise, höhere Lohnkosten und was es sonst so alles gibt. Finanzierungskosten, die steigen. Und da treten Dinge, die noch nicht so relevant sind, also wenn ich noch keinen Ausfall hatte, meistens einen Schritt zurück. Man kümmert sich um die Dinge, die schon auf dem Tisch liegen, die man sofort lösen muss.