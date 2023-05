Das schlechte Geschäftsklima setzt sich zu Beginn des zweiten Quartals 2023 in der österreichischen Industrie fort. Gemäß den aktuellen Umfrageergebnissen liegt die Einschätzung der aktuellen Geschäftslage erneut unterhalb der Wachstumsschwelle. Hauptverantwortlich für die anhaltende Abkühlung der Industriekonjunktur sind die fehlenden Neuaufträge. Zurzeit ist die Auftragslage für 71% der Unternehmen ausreichend.

Aufträge: Reduktion.



Die Unternehmen waren bestrebt, Bestände an Vormaterial abzubauen. Fertigwarenlagerbestände haben ebenfalls leicht abgenommen.



Vormateriallager: Starke Reduktion.

Fertigwarenlager: Reduktion.



Durchschnittliche Lieferzeiten verkürzten sich mit Rekordraten und die Einkaufspreise sank ebenfalls weiter deutlich.



Einkaufspreise: Reduktion.



Aufgrund der aktuellen Situation ist Produktionsleistung der österreichischen Industrie erneut zurückgegangen.



Produktion: Reduktion.



Im europäischen Raum ist das Geschäftsklima ebenfalls trüb. Ausschlaggebend dafür ist die negative industrielle Lagebeurteilung in Frankreich und Deutschland. Die wichtigsten Indizes beider Länder weisen den lokalen Unternehmen jedoch eine positive Neuauftragsentwicklung aus, was die Erwartungen auch für Österreich vorsichtig optimistisch werden lässt. Basierend auf diesen Daten weist der Industriemagazin Konjunktur-Kompass für Mai auf eine moderate Entwicklung in Richtung Reorganisation hin.