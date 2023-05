Die Wachstumsaussichten für die heimische Wirtschaft verschlechtern sich leicht: Die Europäische Kommission prognostiziert in ihrer am Montag veröffentlichten Konjunkturprognose, dass die österreichische Wirtschaft 2023 um 0,4 Prozent wächst. In der Winterprognose lag dieser Wert noch bei 0,5 Prozent. Für 2024 wird eine Erholung erwartet: Das heimische Wachstum soll sich dann auf 1,6 Prozent belaufen. Die Inflation bleibt heuer mit 7,1 Prozent auf hohem Niveau und soll erst 2024 auf 3,8 Prozent sinken.

Die EU-Kommission nennt weiterhin hohe Energiepreise, steigende Lohnstückkosten und ein schwaches Exportwachstum als Gründe für die schwächeren heimischen Wachstumserwartungen. Deutliche Lohn- und Gehaltssteigerungen im Jahr 2023 führen zu einer hohen Inflation. Allerdings geht Brüssel davon aus, dass die hohen Endkundenpreise für Energie im Prognosezeitraum allmählich sinken werden. Zudem dürften die höheren Nominallöhne ab 2024 zu mehr Konsum und damit zu einem stärkeren Wachstum führen. Zudem wird mit einem Anstieg der Exporte gerechnet.