Die im Juli zum dritten Mal insolvent gewordene Autozubehörkette Forstinger versteigert nun Waren, Einrichtungen und teilweise Werkzeuge aus den Werkstätten von 14 zu schließenden Standorten. Die erste Versteigerung findet am 7. September in Traisen statt. Die gesamte Aktion soll im September abgeschlossen sein. Eine Besichtigung der Objekte ist nach Angaben des Auktionshauses Aurena, das die Versteigerungen durchführt, am Dienstag möglich.

Forstinger befindet sich in einem Sanierungsverfahren, laut heutiger Mitteilung werden 14 der 87 Filialen geschlossen. Bei der Insolvenztagsatzung im August hatten 236 Gläubiger und 522 Arbeitnehmer Forderungen in Höhe von 21,2 Millionen Euro angemeldet. Davon wurden 14,5 Millionen Euro anerkannt. Der Restbetrag wurde vorerst formell bestritten. Die Abstimmung über den Sanierungsplan erfolgt am 26. September 2023. Angeboten wird eine Mindestquote von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren.