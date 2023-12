Christian Knill, Obmann des Fachverbands Metalltechnische Industrie (FMTI) sagte in einer ersten Stellungnahme: „Es ist positiv, dass wir eine grundsätzliche KV-Einigung erzielen konnten, die fair und innovativ zugleich ist: Mit dem erstmaligen Abschluss über zwei Jahre schaffen wir Planungssicherheit für die Unternehmen." Mit einer betrieblichen Wettbewerbssicherungs-Klausel erhielten Unternehmen mit hohen Belastungen die Möglichkeit, Teile der Lohnerhöhungen flexibel umzuwandeln, so Knill. "Diese vorläufige Einigung ist eine klare Anerkennung für die Leistungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem sehr schwierigen wirtschaftlichen Umfeld.“

Auch die Arbeitnehmerverhandler zeigten sich erleichtert: „Die Einigung bringt kräftige und vor allem dauerhafte Erhöhungen. Es war uns von Anfang an wichtig, dass gerade niedrige und mittlere Einkommensgruppen die Teuerung nachhaltig ausgeglichen bekommen. Dies ist mit einer Erhöhung von 10 Prozent gelungen“, betonen die beiden Chefverhandler der Arbeitnehmer:innen, Reinhold Binder (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA).

Lob für die Sozialpartner in der Metallindustrie kam von Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr noch am Abend des Abschlusses: "Das ist wirklich ein guter Abschluss." Beide Seiten hätten sich auf Neues eingelassen. "Das war ein ganz wichtiges Signal, dass unsere Sozialpartnerschaft noch funktioniert", so der Ökonom. Bei den kleinen Einkommen würde die Inflation voll abgegolten, inklusive eines kleinen Plus. Allerdings sei ein Abschluss gefunden worden, der historisch hoch sei und die Industrie vor einige Herausforderungen stelle. Die Einigung für 2025 auf die rollierende Inflation plus ein Prozent sei für beide Seiten aufgrund der Unwägbarkeiten der Entwicklung der Teuerung riskant.



Zusammengefunden haben Donnerstagnacht noch die Metallindustrie-Verbände Bergbau/Stahlindustrie und die Nichteisen-Metallindustrie. Wie erwartet liegt der Abschluss auf dem Niveau der heutigen Einigung in der Metalltechnischen Industrie. Auch hier wurde eine Härtefallklausel vereinbart und somit ein Kompromiss unter Vorbehalt besiegelt.