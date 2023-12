WN: Weshalb ist die Inflation hierzulande so hoch und sinkt im internationalen Vergleich so langsam?



HB: Grundsätzlich haben wir die Spitze der Inflation überwunden, was zeigt, dass Impulse von außen wie der Energiepreisschock und Lieferkettenprobleme verarbeitet wurden. Dass sie in Österreich langsamer sinkt als anderswo, hat mit den Zweitrundeneffekten, bedingt etwa durch das hohe Ausmaß der Indexierungen an den VPI, und steigende Lohnstückkosten zu tun. Ein anderer Grund für die nach wie vor hohe Inflation ist der hohe Anteil der Gastronomie im Warenkorb - in Deutschland sind es zwei Prozent, hier 15 Prozent. Das spiegelt zwar die wichtige wirtschaftliche Rolle des Tourismus wider, birgt aber ein Risiko: Steigen die Preise zu stark, könnte es zu einer Umlenkung der Touristenströme an andere Destinationen kommen.



WN: Hat die Regierung auf die hohe Inflation richtig reagiert?



HB: Gut war, dass sie nicht stark in die Preise eingegriffen, sondern die Belastungen der Bürger verringert hat. Wobei dies relativ breit gestreut erfolgte. Da die Inflation die verschiedenen Einkommensschichten aber unterschiedlich stark trifft, sollte künftig mehr Augenmerk auf Zielgenauigkeit gelegt werden.



WN: An welchen Stellschrauben sollte gedreht werden, damit die Inflation rascher sinkt?



HB: Ein Grund dafür ist, wie erwähnt, die Koppelung der Löhne und Gehälter an den VPI. Denn die Lohnverhandlungen orientieren sich an der Benya-Formel („Inflation plus gesamtwirtschaftliches Produktivitätswachstum“). Das befeuert aber die Inflation, denn jeder zusätzliche Prozentpunkt beim Lohnabschluss übersetzt sich in den darauffolgenden zwei, drei Jahren in einen halben Prozentpunkt Inflation. Nachdem die Tarifverhandlungen Sache der Sozialpartner sind, hat die Regierung darauf keinen direkten Einfluss. Indirekt aber könnte sie sehr wohl Anreize setzen, dass die Abschlüsse moderater sind.



WN: Inwiefern?



HB: Nach der Abschaffung der kalten Progression muss der Staat den Steuerzahlern 3,65 Milliarden Euro zurückgeben. Ein Drittel davon kann der Finanzminister für weitere steuersenkende Maßnahmen verwenden, etwa zur Entlastung der Mittelschicht. Bleibt den Menschen mehr Netto vom Brutto, muss Letzteres nicht so stark steigen. Das nimmt Druck bei der Inflation heraus.



WN: Wann wird sich die Inflation der von der Europäischen Zentralbank angepeilten Marke von zwei Prozent annähern?



HB: Wir gehen davon aus, dass dies 2027 der Fall sein wird, aber natürlich sind in dieser Prognose Unwägbarkeiten drin.



WN: Und wann wird sich die Konjunktur erholen?

HB: Es gibt Hoffnung, dass sie gegen Ende des Jahres wieder ins Positive dreht.

WN: Ein heißes Eisen in den vergangenen Wochen und Monaten war die Arbeitszeitverkürzung. Wie stehen Sie dazu?



HB: Das ist ein Thema, bei dem der Staat keine Vorgaben machen sollte, das sollten die Sozialpartner aushandeln. Auch deshalb, weil die Voraussetzungen in den unterschiedlichen Branchen verschieden sind. Es gibt solche, in denen man die Arbeitszeit reduzieren kann, ohne dass es zu Lasten der Produktivität geht und solche, wie beispielsweise die Pflege, in denen das nicht möglich ist. Die Studien, die es zu diesem Thema gibt, sind mit großer Vorsicht zu betrachten: Meist wurden sie bei Unternehmen gemacht, die die Arbeitszeitverkürzung freiwillig angeboten und oft dafür die Organisation verändert haben. Was dabei nicht hinterfragt wurde, ist, ob nicht diese Veränderung in den Organisationsstrukturen die Produktivität gesteigert hat. Und noch etwas sollte man in diesem Zusammenhang bedenken: Meine große Sorge ist, dass Menschen, die nicht so leistungsfähig sind, unter die Räder kommen, wenn sie die gleiche oder sogar mehr Leistung in einer kürzeren Zeit erbringen sollen.

