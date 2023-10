In der Diskussion um Wasserstoff gehe es nicht mehr um das "Ob", sondern nur noch um das "Wie". Das sagte Hamead Ahrary, der beim Verbund für das Thema Wasserstoff zuständig ist, in einem Gespräch mit der APA. Das Thema "grüner Wasserstoff" habe sich zu einem globalen Thema entwickelt. Anwendungsbereiche sieht der Experte unter anderem in der Industrie, in der Landwirtschaft und in der Mobilität.

Bis 2030 werde der Bedarf an grünem Wasserstoff in Österreich bei rund 160.000 Tonnen liegen, fünf Jahre später werde sich die Menge vervierfachen und bis 2040 dürfte der Bedarf auf rund 1,8 Millionen Tonnen pro Jahr steigen, erklärte Ahrary am Mittwoch beim Verbund Energy Summit am Wolfgangsee. Wichtig sei es nun, "aus den Pilotprojekten herauszuwachsen" und stattdessen Projekte in einer Größenordnung in Angriff zu nehmen, die es erlauben, den Bedarf an grünem Wasserstoff auf lange Sicht zu decken.