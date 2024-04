Die Förderung von qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Solaranlagen soll in der EU verstärkt werden. Ziel ist die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für die Herstellung von Photovoltaik-Produkten und für weitere Investitionen in diesem Bereich. Dies ist das Ergebnis einer Erklärung, die die Europäische Kommission, eine Reihe von Unternehmen und die Mehrheit der EU-Energieministerinnen und -minister bei einem Treffen am Montag in Brüssel unterzeichneten.

>>> Billig-Importe aus China: Steht Europas PV-Industrie erneut kurz vor dem Aus?

Um neue Investitionen in die Solarenergie-Lieferkette zu unterstützen, sollten auch alle Finanzierungsmöglichkeiten und -spielräume der EU in Betracht gezogen werden, heißt es in der so genannten Europäischen Solarcharta weiter.

