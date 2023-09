Mit einem Potenzial von 400 Windkraftanlagen und einer Stromproduktion von 6 TWh könnte Oberösterreich ein Drittel seines derzeitigen Stromverbrauchs mit Strom aus Windkraft decken. „Damit zählt Oberösterreich zu den windstarken Bundesländern Österreichs“, so Payr. Nur auf einem Prozent der oberösterreichischen Landesfläche müssten Windparks errichtet werden, um diese Menge an Windstrom zu erzeugen. 99 Prozent der von den Projekten beanspruchten Fläche werden weiterhin land- oder forstwirtschaftlich genutzt. „Windkraft und ein schönes Landschaftsbild in Oberösterreich sind daher kein Widerspruch, selbst wenn man Windräder nicht schön finden würde“, so Payr.

In keinem anderen Bundesland gibt es eine so hohe Dichte an Industriebetrieben wie in Oberösterreich. Die Energiekrise hat die Unternehmen im vergangenen Jahr stark belastet und ein nachhaltiges Ende ist nicht in Sicht. Zur Sicherung der Standorte braucht Oberösterreich leistbaren erneuerbaren Strom. „Gerade für Oberösterreich als wichtigstes Industriebundesland mit dem höchsten Stromverbrauch in Österreich ist der zusätzliche Windstrom von besonderer Bedeutung“, bemerkt Moidl.

Er weist einmal mehr darauf hin, dass zwei Drittel des Stroms aus Windkraft im Winterhalbjahr erzeugt werden, wo derzeit durch das Winterdefizit hohe Stromimporte notwendig sind und die Kosten in die Höhe getrieben werden. „Der Ausbau der Windkraft ist die Lebensversicherung für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich und ein Garant für eine leistbare Stromversorgung der Bevölkerung“, so Moidl abschließend.