Strugl ging allein für die Übertragungsnetze von einem vierfachen Investitionsvolumen aus. Es sei fraglich, ob die Bürgerinnen und Bürger viermal so hohe Netztarife zahlen würden, daher brauche es eine andere Art der Finanzierung. Der Verbund-Vorstandsvorsitzende zeigte sich überzeugt, dass die Menschen grün investieren wollen. "Der letzte Bond, den wir aufgelegt haben, war viereinhalbfach überzeichnet. Das Kapital sucht diese Anlage, das ist attraktiv." Für die Investitionen müssten aber die Rahmenbedingungen stimmen.

"In der EU gibt es Luft nach oben, die Transformation rasch und effektiv zu exekutieren. Wenn Europa 'Frontrunner' sein will und zu hohen Kosten dekarbonisiert (die EU will bis 2050 klimaneutral sein; Anm.), dann brauchen wir den Vorteil der Technologieführerschaft. Wir müssen die wesentlichen Technologien in Europa halten und weiterentwickeln", so Strugl. China etwa habe sich in den Bereichen Solarpaneele, Batterien oder Zugang zu kritischen Rohstoffen bereits einen Vorsprung erarbeitet. "Es gibt aber auch in Europa Rohstoffe, dazu kommen die Bemühungen der EU um Partnerschaften, die uns Zugang zu Rohstoffen verschaffen sollen; und Bestrebungen, Produktionen nach Europa zurückzuholen - etwa Batteriefabriken." Was fehle, sei das Tempo. "Wir müssen Prozesse beschleunigen."

Das betonte auch EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni am Freitag beim Salzburg Summit. "Wir müssen Investitionen in kritische Technologien stimulieren." Dies erfordere auch eine Stärkung des EU-Budgets. "Wenn die Mitgliedsstaaten die EU fragen, mehr und mehr Aufgaben zu übernehmen, muss das mit entsprechenden Beitragserhöhungen einhergehen." Denn neben Geld für die grüne Transformation brauche es auch mehr Mittel für die Verteidigung Europas und den Wiederaufbau der Ukraine.