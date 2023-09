Die Windenergie hat in den letzten Jahren in Europa an Bedeutung als erneuerbare Energiequelle gewonnen. Der Strombedarf durch erneuerbare Energie wächst durch die Reduzierung der Stromgewinnung durch Kohle, Gas und Öl deutlich an. Auch der zukünftige Strombedarf von neuen Bereichen wie Transport oder Automobil macht einen EU-weiten Ausbau erneuerbarer Energien nötig. Bis 2030 sollen 40% des EU-Bedarfs an Strom durch erneuerbare Energien gedeckt werden.

Obwohl Österreichs Windenergie im Frühjahr 2023 die Gaskraftwerke überholte, kritisiert IG Windkraft Chef Stefan Moidl die Lage. Österreich trete auf der Stelle und hänge im EU-Vergleich zurück. Während in anderen europäischen Ländern der Gesamtverbrauch durch erneuerbare Energien im Schnitt um 36,1% gestiegen sei, so verzeichnete Österreich lediglich einen Anstieg um 11,3%. Was die installierte Leistung an Windkraft europaweit angeht, liegt Deutschland mit 66.000 MW weit vorne an der Spitze. Österreich dagegen ist mit etwas über 3.500 MW nicht mal in den Top 10 Europas.

Um die nationalen Ziele bis 2030 noch zu erreichen, fordert die IG Windkraft einen zügigen Ausbau der Windenergie in Österreich. Dafür sei vor allem ein Aktivwerden der einzelnen Bundesländer nötig.

