Der künftige Volkswagen-Chef Oliver Blume kann den Konzern mit einem verkleinerten Vorstand führen. Der Aufsichtsrat habe am Dienstagabend über eine neue Führungsstruktur beraten, durch die zwei Ressorts an der Konzernspitze wegfallen sollen, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters.



Blume werde als Konzernchef den Vorstandsbereich weiterführen, zu dem der Sportwagenbauer Porsche gehört, dessen Börsengang vorbereitet wird. Dadurch verkleinert sich die unter seinem Vorgänger Herbert Diess auf zwölf Mitglieder angeschwollene Unternehmensführung auf neun Vorstandsposten. Volkswagen lehnte einen Kommentar zu den Informationen ab.

Lesen Sie auch hier: Nach Diess-Abgang - Familien Porsche und Piech mischen sich ein

Ein weiterer Insider bestätigte die geplante Verkleinerung um drei Vorstandspositionen. Laut den Eingeweihten wurde die neue Struktur vom Aufsichtsrat noch nicht endgültig beschlossen. Mündliche Absprachen müssten noch schriftlich fixiert werden. Der bevorstehende Börsengang von Porsche sei nicht Thema der Aufsichtsratssitzung gewesen.



Blume löst Diess am Donnerstag an der Konzernspitze ab. Insidern zufolge will der 54-Jährige auf einer Management-Tagung dann seine Strategie und sein Führungsverständnis erläutern. Zu der Veranstaltung in Lissabon soll das weltweite Topmanagement zugeschaltet werden. Blume setzt laut Konzernkennern in der Unternehmensführung stärker auf Teamarbeit und Zusammenhalt als sein Vorgänger Diess, der nach gut vier Jahren abtritt. Er soll Volkswagen weiter beraten. Der neue Konzernchef soll den Wandel des Wolfsburger Konzerns zu einem führenden Anbieter von E-Autos und Mobilitätsdiensten vorantreiben, den Diess eingeleitet hat.