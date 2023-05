In der Volksrepublik hatte die Kernmarke von Volkswagen zuletzt ihre Position als Marktführer an den chinesischen Hersteller von Elektroautos BYD verloren. Im ersten Quartal setzten die Deutschen in China nur noch 21.000 Elektroautos ab - ein Viertel weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

>>> Plus 15%: BMW Österreich mit Milliarden-Umsatz.

Um den Rückstand im Elektrosegment aufzuholen, will VW künftig verstärkt in China für China entwickeln. Um das zu erreichen, hat Cariad kürzlich beschlossen, ein neues Infotainment-Joint-Venture in dem Land zu gründen. Chinesische Autokäufer legen großen Wert auf einen hohen Grad der Vernetzung ihrer Fahrzeuge mit Diensten, die sie von ihrem Smartphone her kennen. Lokale Wettbewerber wie BYD oder Nio haben hier aber gerade in China die Nase vorn.



Um Kosten zu sparen und das Entwicklungstempo zu erhöhen, will Konzernchef Blume mit Cariad künftig verstärkt auf externe Partner setzen. Mit Bosch und Qualcomm sowie dem chinesischen Anbieter Horizon Robotics hat der VW-Konzern beispielsweise Allianzen für das automatisierte Fahren geschlossen. Außerdem kooperiert VW in diesem Bereich bereits mit der israelischen Intel-Tochter Mobileye.