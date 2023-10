Der Einsatz von KI in der Siemens SITOP Fertigung in Wien reduziert die Investitionskosten und sorgt für Zeitgewinn.

Beim Use Case im Bereich der Materialzuführung für die Assemblierung von SITOP Stromversorgungen geht es um die automatische Prüfung der Belegung eines Trays. Die mechanischen Komponenten sind an fixen Stellen in einem Tray positioniert und werden von dort per bildgesteuertem Robotersystem entnommen. Mithilfe der KI-Lösung wird erkannt, an welchen Positionen Komponenten bereits entnommen wurden oder noch verfügbar sind. Das KI-Modell wird in der Cloud trainiert und ist mittels Siemens Industrial Edge mit der Maschine verbunden.



Bei einer herkömmlichen industriellen Lösung würde man für jede Position einen Sensor einsetzen oder eine traditionelle Bildverarbeitungslösung, was mehr Kosten für die Hardware verursacht und zeitaufwändiger bei der Implementierung ist. Zudem sind herkömmliche Systeme meist auf einen oder zwei Anwendungsbereiche beschränkt. Die industrielle KI-Lösung von Siemens („Visual Quality Inspection“) lässt sich dagegen überall dort einsetzen, wo mittels Bildanalyse Prozessüberwachungen oder Qualitätskontrollen durchgeführt und automatisiert werden sollen. Anwender sind dabei nicht an bestimmte Kamerahersteller gebunden.



Breites Anwendungsspektrum. Der wesentliche Vorteil der KI-Lösung von Siemens ist, dass Kunden in Zukunft in der Lage sind, schnell und ohne Programmierarbeit neue Anwendungen zu realisieren, da KI-Templates wiederverwendbar sind und sich auf der Siemens Edge Plattform unterschiedliche Anwendungsfälle abbilden lassen. Neben Bilddaten können auch Maschinendaten analysiert werden. Eine nahtlose Integration an die Automatisierungstechnik ist gegeben.



Cloud-Ressourcen sind eine Option, aber nicht erforderlich: Die eingesetzte Lösung bietet zudem maximale Flexibilität bzw. Wahlfreiheit für Kunden: die KI kann zwar in der Cloud trainiert werden, die Daten können aber auch nur lokal genutzt werden. Die KI „on Edge“, also bei der Maschine auszuführen, sorgt für maximale Produktionssicherheit und gewährleistet die Erfüllung von Echtzeitanforderungen.



Roll-out in allen Werken geplant. Derzeit wird die KI noch im Testbetrieb eingesetzt. Eine standardisierte Lösung wird aber künftig auf weitere Siemens Werke in Amberg, Erlangen und Chengdu (China) ausgerollt. Die Werke können dann auch voneinander lernen, indem mithilfe von Federated Learning Modelle dezentral verbessert werden.