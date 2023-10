Nach einer ersten Phase des Kennenlernens skizziert Neumann nun ihre Zukunftspläne und konzentriert sich dabei auf drei Kernpunkte, die im Fokus stehen sollen: Technologie, Partnerschaft und Nachhaltigkeit. "Wir gewährleisten mit unseren innovativen Produkten, dass unsere Kunden einen Mehrwert und somit einen Wettbewerbsvorteil erlangen. Unser Hauptaugenmerk wird weiterhin auf der Automatisierungstechnik liegen, was zusätzlich durch den Digitalisierungsschub in Bereichen wie Gebäude- oder Energietechnik unterstrichen wird." Insbesondere im Bereich der Elektrizitätsnetzwerke sieht Neumann in Österreich erheblichen Nachholbedarf, da sei die Digitalisierung noch nicht angekommen.



Neumann strebt an, den Kontakt mit den Kunden zu intensivieren und setzt dabei auf ein gemeinschaftliches Ökosystem: "Wir möchten vermehrt in einen Austausch treten. So werden Projekte gemeinsam umgesetzt und unser eigenes Portfolio durch Produkte unserer Kunden erweitert. Dies realisieren wir beispielsweise mit dem Xcelerator, wo dieses partnerschaftliche Denken in einer Plattform zusammenfließt."



Ein besonderes Augenmerk legt Neumann auf die Nachhaltigkeit und unterstreicht, dass es bei diesem Thema neben dem CO2-Ausstoß auch um weitere Aspekte, wie den Umgang mit Mitarbeitern, geht. "Die globalen Rahmenbedingungen erfordern nun intelligente Lösungen." Siemens hält große Stücke auf die interne Weiterbildung von Mitarbeitern, was mit einem eigenen Learning-Center umgesetzt wird.

Für das Unternehmen selbst erwartet Neumann in den nächsten Jahren eine stabile Entwicklung, der Personalstand von rund 9.000 "Simensianern" in Österreich, davon 2.900 Mitarbeitende in der Siemens AG, werde auch in fünf Jahren etwa auf dem gleichen Niveau liegen. "Die Frage nach einer generellen Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich stellt sich nicht", sagt Neumann. Siemens Österreich setze auf flexible individuelle Lösungen bis hin zu Homeoffice aus dem Ausland, das Siemens unterstütze. Grundsätzlich solle man dort ansetzen, wo Menschen mehr arbeiten wollen aber nicht können und weniger versuchen, "den zu bekehren, der nicht arbeiten will oder es nicht braucht", so die Siemens-Chefin zur aktuelle Debatte über Teilzeit.

Siemens Österreich steuert inzwischen zusätzlich zu Österreich die Entwicklung in 25 Staaten von Zentral- und Osteuropa bis nach Zentralasien, in Summe geht es dabei um 32.000 Mitarbeitende. Dazu gehört auch die Ukraine, wo das operative Geschäft aufrecht erhalten werde. "Wir bedienen unsere Kunden", die laufende Produktion werde aufrecht gehalten, so Neumann. "Wiederaufbau - so weit sind wir noch nicht".