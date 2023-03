Warum beim Beschlägehersteller globales Wachstum nicht am Rücken der heimischen Standorte stattfindet, schildert Blum-Chef Philipp Blum.

INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Blum, im vergangenen Herbst drückte Blum überraschend auf die Bremse: In Teilbereichen drosselten Sie die Produktion. Sie sagten, Sie könnten die Einbrüche noch nicht zu den massiven Zuwächsen der letzten Jahre in Relation setzen. Haben Sie mittlerweile eine Erklärung, was da passiert ist?



Philipp Blum: Viele investierten in der Pandemie in ihre eigenen vier Wände, in Möbel und Küchen. Nach Jahren des stabilen Geschäftsverlaufs mit schönem Wachstum im einstelligen Prozentbereich prasselten die Aufräge über uns herein. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine brachte die Zäsur. Auch Chinas Lockdownpolitik. Wir sehen seit einem halben Jahr, dass die Aufträge nicht mehr auf so hohem Niveau sind, wie wir es erwartet hätten. Wir gehen davon aus, dass der Ordereingang kurzfristig weiterhin eher verhalten sein wird. Entsprechend mussten wir reagieren.



Punktuell verschoben Sie Personal in Werke mit besserer Auslastung. Der Radikalschritt, ein Personalabbau, war kein Thema. Jedoch meinten Sie, man könne nicht in die Zukunft schauen. Ist ein solcher vom Tisch?

Blum: Die Kolleginnen und Kollegen in der Produktion gingen in den vergangenen zwei Jahren an und über ihre Grenzen, um Kundenbedarfe zu erfüllen. Sie trugen das Unternehmen durch diese Zeit. Wie könnten wir das jetzt vergessen. Wir hangeln uns jetzt von Quartal zu Quartal und rechnen mit der Trendumkehr. Es ist unser Ziel, die jetzige Situation ohne Entlassungen zu meistern.



Der Beschlägemarkt hält offenbar - in beide Richtungen - Dynamiken bereit. Haben Sie sich eigentlich schon in aller Form bedankt bei Ihrem Vater Gerhard? Immerhin übertrug der Ihnen die Führung 2019, also just vor Ausbruch der Pandemie und den daraus folgenden Marktverwerfungen?



Blum: Das konnte ja keiner ahnen (lacht). Wir haben die Übergabe von langer Hand vorbereitet. Das war ein mehrjähriger Prozess. Ich bin seit 2009 im Unternehmen, mein Cousin stieß ein paar Jahre später dazu. Wir hatten wirklich ausreichend Zeit, das Unternehmen kennen zu lernen. Wir sind extrem froh, was die Generation vor uns geleistet hat. Und extrem dankbar, was sie uns als Basis gelassen hat.



Wie Ihr Cousin Martin sind Sie also in die Rolle hineingewachsen. Ab welchem Alter war klar: Sie werden mal im Familienunternehmen arbeiten und sich nicht über die Bodenseeroute absetzen?



Blum: Ich sage immer liebevoll: Als Kind wuchs ich mit der Firma auf. In die klassischen Poesiealben, die in der Schule herumgegangen sind, schrieb ich bei Berufswunsch: Chef von Blum. Natürlich, ohne zu wissen, was das heißt. Während meiner Ausbildung lernte ich das Übergabeprozedere kennen. Und da gab es für unsere Väter zwei wesentliche Kriterien. Wollen sie es? Und die viel wichtigere Frage: Können Sie es?



Keine ganz leichte Frage für einen Mitzwanziger....



Blum: Es gab großes Vertrauen unserer Väter, dass wir die nötigen Fähigkeiten mitbringen. Und es gibt dieses unglaublich starke Team. Wir sind keine One-man-show, auch keine Two-men-show. Die Inhabergeschäftsführer spielen eine Rolle, auch eine wichtige, aber keine, die man überschätzen sollte.