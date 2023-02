Wenn es um die weltweite Aufteilung der Robotikunternehmen geht, dominiert hier klar die westliche Welt, erklärt Lässig. Klassische Roboterproduktion findet sich am häufigsten in Europa und den USA, sowie teilweise in Japan wieder. Serviceroboter werden in den USA und Europa produziert, stationäre Robotik hat in Nordamerika ihre Basis. China und Korea spielen in der Liga der großen Robotikunternehmen bisher keine große Rolle, hier findet man vor allem kleinere Anbieter aus der klassischen Automation und Start Up’s.

„Professionelle Serviceroboter werden die Branche dominieren. Derzeit nur ein kleiner Teil des Marktes, werden professionelle Serviceroboter mehr als doppelt so viel Umsatz erzielen wie konventionelle Roboter und Logistikroboter. Wir gehen davon aus, dass der globale Robotikmarkt von etwa 25 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr auf 160 bis 260 Milliarden US-Dollar bis 2030 steigen wird, wobei der Marktanteil für professionelle Serviceroboter bis zu 170 Milliarden US-Dollar beträgt und der Umsatz mit Industrie- und Logistikrobotern bei etwa 80 Milliarden US-Dollar liegt“, so Lässig.

Sich ändernde Verbraucherpräferenzen und gesellschaftliche Trends werden den Bedarf an fortschrittlichen Robotiklösungen beschleunigen. Die verbrauchergetriebene Nachfrage nach schnelleren Lieferungen kundenspezifischer Produkte wird zu einer Erweiterung der Roboterkapazitäten in der Fertigungsindividualisierung und in Logistikanwendungen führen.