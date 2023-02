In der wissenschaftlichen Community bewundert, von der Industrie verlacht: AI-Forscher in den 60er-Jahren hatten einen schweren Stand. Jetzt avancieren sie zu Lieblingen der Industrie.

Zwölf Monate – soviel Zeit kann verstreichen, bis eine wissenschaftliche Arbeit begutachtet, in einem Fachjournal publiziert und von Kollegen zitiert worden ist. Das Warten kann zur Leibesübung werden. Nicht so in der KI-Forschung: Hier wird im Schnelldurchlauf publiziert. „Bei einigen Tagen bis maximal zwei Wochen liegen wir derzeit“, erzählt ein heimischer KI-Forscher. Allein zu Deep Learning, einer Klasse von Optimierungsmethoden auf Basis künstlicher neuronaler Netze, finden täglich 20 bis 30 Papers – über Dokumentenserver für Preprints wie Arxiv.org rasch zugänglich gemacht – ihr Publikum.

Etwa am Technologieinstitut MIT in Cambridge, Massachusetts. Ein neues Programmstück – oft nicht mehr als 30 oder 50 Zeilen neuer Code – befeuert aber auch den Heißhunger der KI-Abteilungen von Amazon oder Google. „Unternehmen stürzen sich auf neue Publikationen“, heißt es in der Szene. Das war nicht immer so.

Im Kollegenkreis genossen die frühen AI-Forscher zwar in der Regel stets einen tadellosen Ruf. Die Industrie aber konnte mit den Pionierleistungen der 60er- und 70er-Jahre, die halfen, künstliche neuronale Netze vor allem theoretisch zu begründen, wenig anfangen. Vieles wurde als Schwarmgeisterei abqualiziert. Maschinen, die wie Organismen Stufen der Evolution durchlaufen oder sich selbst in Schuss halten? „Da versagte selbst innovativeren Vertretern der Industrie die Vorstellungskraft“, so ein Forscher.