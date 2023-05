Seit mehr als 30 Jahren eine AI-Abteilung, hunderte AI-Vorentwickler allein in München, dazu die Gewissheit, im Patentranking die Nummer elf weltweit zu sein, nur einen Rang hinter der der Google-Mutter Alphabet: "Wir haben nicht das Gefühl, dass Big-Tech-Firmen uns vor sich hertreiben", sagt Michael May, der die AI- und Datenanalyse-Forschung des Elektronikriesen Siemens leitet. Und trotzdem: Es sind schon besondere Zeiten für einen Technologiekonzern, der seine Geschäftsmodelle aus der alten, freilich digitalen Ära in eine neue Zeitrechnung überführen muss. "Eine spannende Zeit", sagt May. In der es ein Fehler wäre, an "Tempo zu verlieren", sagt May.



Denn neben dem "Zusammenwachsen von Sinnesmodalitäten" eröffne ChatGPT allein schon durch sein Sprachmodul zahllose Möglichkeiten. So ließe sich eine Zukunft erdenken, in der Werker sich "mit dem Fließband unterhalten", sagt May. Vorausgesetzt, der AI könnte durch Anreicherung von Daten - also durch Zuführung von Industriewissen - deren Drang, "Fakten zu erfinden" ausgetrieben werden.