An sich sind Roboter bereits seit geraumer Zeit nicht mehr aus der Wirtschaft wegzudenken. Allerdings lag bislang deren Haupteinsatzgebiet vor allem in der Produktion, Roboter in der Logistik galten da eher als Exoten. Und das völlig zu Recht. Wenn Logistik-Roboter zum Einsatz kamen, dann betraf das eher den Transport von Waren durch große Lagerhallen, was zwischenzeitlich in der Regel mithilfe führerloser Transportsysteme (FTS) erledigt wird.

Für den „Rest“ war der Roboter bislang einfach zu dämlich, um es mal in aller Härte auszudrücken. Konkret mangelte es ihm an der Fähigkeit, Gegenstände unterschiedlichster Art und Beschaffenheit zu greifen. Mittlerweile ist es Robotern allerdings dank einer Kombination aus 2D- und 3D-Bildverarbeitungsprogrammen möglich, sich von der Warenvielfalt, die in der Regel im Zuge einer Kommissionierung zu bewältigen ist, nicht mehr so schnell durcheinander bringen zu lassen.

Optimal ist der aktuelle Status quo allerdings noch immer nicht. Was sich allerdings bald schon ändern könnte. „Wir bedinden uns in dem grundlegenden Wandel von ‚programmierten‘ hin zu ‚trainierten‘ Robotern. Die Intelligenz dieser Maschinen definiert sich künftig nicht mehr durch das via Software codierte Verhalten, sondern durch die Summe der Trainingseindrücke, denen die Maschine ausgesetzt wurde. Jegliche Art von Muster, also Bilder, Video, Audio, Tests, Bewegung, Bauteile, Personen, Situationen, Straßen, Verkehrszeichen, etc., kann damit trainiert, also gelernt, und im laufenden Betrieb künftig sehr rasch erkannt und klassifiziert werden“, sagt Alois Ferscha, Leiter des Instituts für Pervasive Computing der Johannes Kepler Universität Linz.

An der Entwicklung dieser Artificial Intelligence (Künstliche Intelligenz) beteiligt sind mittlerweile auch zahlreiche namhafte Industriebetriebe wie AMAG, Voestalpine, AVL oder Siemens. Erklärtes Ziel ist es, künstliche Intelligenz-Technologien zu erschaffen, mithilfe derer Produkte und Produktionssysteme mit menschenähnlichen kognitiven Fähigkeiten wie Wahrnehmen, Interpretieren, Verstehen, Memorieren und Lernen, Vorhersagen, Schlussfolgern und entsprechendem kognitionsgesteuerten Handeln ausgestattet werden können.