Am südburgenländischen Standort Heiligenkreuz habe sich der Konzern durch den Erwerb eines Biomasseheizkraftwerkes hinsichtlich der Energiekosten "strategisch besser aufgestellt". Zur Sicherheit der Arbeitsplätze an den einzelnen Standorten wollte sich Sielaff nicht konkret äußern. Nur so viel: "Wir werden die Personalsituation immer der Nachfragesituation und der Anlagenauslastung anpassen." Das gelte für alle Standorte.

>>> Wie Lenzing seine Klimaziele erreichen will

Österreich sei "die Heimat der Lenzing und die müssen wir verteidigen". Aber es gebe "natürlich auch ökonomische Zwänge". Neben dem konzerneigenen Sparprogramm brauche es auch "die Unterstützung der Politik". "Wir sind im Austausch." Es gehe um eine wettbewerbsfähige Kostensituation im Energiebereich. Konkreter wollte Sielaff auf Nachfrage der Journalisten nicht werden. ""Die Energiekosten als Basiskosten für die Produktion von chemischen Vorprodukten in Europa und Österreich sind besorgniserregend", wies der Lenzing-Chef auf einen "Standortnachteil" hin.

>>> Lenzing-CEO Sielaff: "Steigern Recycling auf bis zu 50 Prozent"

Der Konzern ist auch in Thailand, Brasilien, China und Indonesien tätig. Die Faserproduktion in China sei heuer im zweiten Quartal "erfolgreich hochgefahren" worden. Nun gehe man dort von einer "Phase der Investition in eine Phase der Kommerzialisierung" über. In Indonesien soll demnächst - mit einigen Wochen Verspätung - ein neues Werk in Betrieb gehen.