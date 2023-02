Andritz, AT&S, Palfinger : Die besten AI-Projekte der Industrie

Machine Learning erobert die Industrie. Vom Leiterplatten-Check bis zur Anomaliedetektion in Schweißprozessen: Wo AI heute Andritz, AT&S und Palfinger in der Produktion hilft. Und warum am Ende fast immer noch der Mensch steht.