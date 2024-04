Start-ups wie Rivian, Fisker, Arrival, Xpeng oder Lucid kämpfen ebenfalls mit den Kosten des Produktionshochlaufs. Fisker beispielsweise steht kurz vor der Insolvenz. Verhandlungen mit dem Autobauer Nissan sollen gescheitert sein und die Produktion bei Magna in Graz pausiert aktuell. Auch Tesla steckt nach Musks Worten in einer "Produktionshölle" - allerdings war das schon 2018 so, als Geld noch billig, Investoren rar, die Konkurrenz schwach und die Nachfrage nach Elektroautos stark steigend war.

>>> BMW Group Werk Steyr hat das beste Unternehmensergebnis der Geschichte

Doch die Zeiten haben sich geändert, und die Geduld der Investoren schwindet. Musks Warnung vor einer Verlangsamung des Wachstums von Tesla in diesem Jahr hat das Unternehmen an einem einzigen Tag 80 Milliarden Dollar an Marktwert gekostet. Seit dem Höchststand im Jahr 2021 hat Tesla mehr als 40 Prozent an Wert verloren. Dabei spielt auch der Preiskampf eine Rolle, den sich Tesla und die chinesische BYD liefern und der schwächere Spieler in Bedrängnis bringt. Entsprechend belohnen Investoren Unternehmen, die ihre Kosten im Griff haben. So schoss die Volvo-Aktie um 30 Prozent in die Höhe, als bekannt wurde, dass Polestar kein Geld mehr bekommt, und auch Renaults Verzicht auf einen Börsengang seiner Elektroauto-Sparte wurde gefeiert.

>>> Österreichs beliebteste Firmenfahrzeuge 2023

Mit den Elektroautos könnte sich wiederholen, was die Autoindustrie vor einem Jahrhundert erlebte. Als der Verbrennungsmotor erfunden wurde, brach in Europa und den USA ein Start-up-Fieber aus, zahlreiche Erfinder wollten ein Stück vom Kuchen abhaben und scheiterten. Viele der einst unabhängigen Autohersteller gingen schließlich in Unternehmen wie Volkswagen, General Motors oder Stellantis auf.