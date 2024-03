Fisker befindet sich seit geraumer Zeit in finanziellen Schwierigkeiten. Zuletzt hatte das Unternehmen die Produktion bei Magna in Graz bis zur Suche nach einem Partner auf Eis gelegt. Bereits Anfang März hatte Fisker davor gewarnt, dass das Unternehmen möglicherweise nicht mehr in der Lage sein könnte, den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. Die so genannte "Going Concern"-Warnung, die nach US-amerikanischem Aktienrecht vorgeschrieben ist, beschleunigte den Ausverkauf der Aktie. Ein Bericht des „Wall Street Journal“, wonach sich das Start-up mit Hilfe von Beratern auf eine mögliche Insolvenz vorbereite, sorgte vor rund zwei Wochen für Schlagzeilen.

Zumindest bis zur nächsten Hauptversammlung am 24. April will der E-Auto-Bauer durchhalten. Dann soll über einen so genannten umgekehrten Aktiensplit abgestimmt werden, um das Unternehmen zu retten.

Auch für Magna Steyr sind das keine guten Neuigkeiten. Denn der Fisker wurde in der Rekordzeit von 18 Monaten entwickelt und sollte auch bei Magna in Graz produziert werden. Leider in viel geringerer Stückzahl als geplant: Von den 40.000 Fahrzeugen, die im Vorjahr als Produktionsvolumen in Graz geplant waren, wurden nur 10.000 produziert - und davon sind bis jetzt nur rund 4.700 verkauft worden. Sollte Fisker tatsächlich in die Insolvenz schlittern, bricht ein Schwerpunkt in der Produktion weg. Zur Erinnerung: Jaguar läuft Ende des Jahres aus. BMW/Toyota produzieren noch bis 2026.

Neben der boomenden G-Klasse, die in Graz produziert wird, vertraut der Volkswagen Konzern Magna die Entwicklung von zwei Modellen der neuen US-Elektromarke Scout an, die Anfang 2027 in den USA auf den Markt kommen wird. Die Entwicklung bei Magna in Graz und in den USA läuft bereits auf Hochtouren.