In der alten Welt der Energieversorgung war alles ganz einfach: Es gab Energieerzeuger, Energiehändler und Unternehmen für den Transport und die Verteilung von Energie. In der neuen, dezentralen Energiewelt sind die Rollen anders verteilt: Jeder kann selbst Strom erzeugen, speichern und wieder ins Netz einspeisen. Mittendrin sind auch die Automobilhersteller: Hunderttausende von Elektroauto-Batterien werden sie künftig mit ihrer Software steuern. Schon ein paar Dutzend solcher Batterien, die in einem kleinen Gebiet verteilt sind, können wie ein virtuelles Kraftwerk betrieben werden: Die kombinierte Speicherkapazität der Autobatterien kann bei geringer Sonnen- und Windstromproduktion und hohem Strombedarf in Spitzenzeiten Energie abgeben, um die Stromversorgung zu stabilisieren. Voraussetzung dafür ist das sogenannte bidirektionale Laden. Theoretisch sind alle Elektroautos in der Lage, bidirektional zu laden.

>>> E-Auto made in Graz: Fisker scheitert bei der Suche nach neuen Partnern

Schon heute versprechen viele Modelle die Möglichkeit des so genannten Vehicle-to-Home-Ladens. Dabei wird das Elektroauto an die heimische Wallbox angeschlossen und kann bei Bedarf - etwa weil die Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach keinen Strom liefert - zuvor geladenen Strom für den Eigenverbrauch abgeben. Bei all diesen Modellen ist theoretisch auch eine Einspeisung von Strom in das allgemeine Stromnetz möglich: Die Technik für das so genannte "Vehicle to Grid"-Laden ist vorhanden. Auch ein Standard, der die Kommunikation zwischen Elektroauto und Ladesäule regelt, gibt es seit Mitte 2023. Mit Kosten von bis zu 15.000 Euro ist die Hardware, etwa bidirektionale Wallboxen, die mit dem Netzbetreiber kommunizieren, aber noch sehr teuer. Und noch greifen nicht alle regulatorischen Rädchen ineinander: Wie wird der zurückgespeiste Strom besteuert, insbesondere wenn er tagsüber steuerbegünstigt oder sogar kostenlos aus einem Firmenwagen geladen wurde?